Durdurulan motosikletten uyuşturucu çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler yol kontrolünde durdurdukları motosiklet sürücüsünün üzerinden ve motosikletinden 14 gram bonzai ele geçirildi.

Düzce’de jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Gümüşova ilçe Jandarma ekipleri tarafından ilçe girişi D-100 karayolu üzerinde yapılan yol emniyet ve kontrolünde M. E. İdaresindeki motosiklet durduruldu. Ekiplerin motosiklette yaptıkları aramada 14 gram bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak cumhuriyet savcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı.