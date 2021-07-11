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Durdurulan kamyonet kasasında 2 milyondan fazla makaron ele geçirildi

İzmir’in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonetin kasasından piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 2 milyon 340 bin adet dal makaron (boş sigara filtresi) ele geçirildi.

Asayiş 11.07.2021, 18:26
Durdurulan kamyonet kasasında 2 milyondan fazla makaron ele geçirildi
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İzmir’in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonetin kasasından piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 2 milyon 340 bin adet dal makaron (boş sigara filtresi) ele geçirildi.

Konak İlçe Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, dün gece saatlerinde Yenidoğan Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri uygulama esnasında S.B. idaresindeki 34 UU 2661 plakalı kamyoneti durdurdu. Sürücünün şüpheli tavırları üzerine araçta arama yapan ekipler, kasa kısmına gizlenmiş şekilde 234 karton koli içinde piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 2 milyon 340 bin dal makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili kamyonet sürücüsü S.B. gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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