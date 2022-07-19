banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Mehmet Topal futbola rekorlarla veda etti
Mehmet Topal futbola rekorlarla veda etti
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Yeni Yusufeli’nde konut fiyatları belli oldu
Yeni Yusufeli’nde konut fiyatları belli oldu
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Durdurulan kamyondan 3 ton kaçak orman ürünü çıktı

Düzce’de jandarma ekipleri, ihbar üzerine durdurdukları kamyonda kaçak kesilen 3 ton kayın ve kestane ağacı ele geçirdi.

Asayiş 19.07.2022, 13:03
Durdurulan kamyondan 3 ton kaçak orman ürünü çıktı

Düzce’de jandarma ekipleri, ihbar üzerine durdurdukları kamyonda kaçak kesilen 3 ton kayın ve kestane ağacı ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerine kamyon ile orman emvali taşındığı ihbar edildi. D-655 Karayolu Düzce istikametinde seyir halindeyken Konuralp girişinde durdurulan araçta yapılan kontrolde, 3 ton kayın ve kestane ağacı olduğu, nakliye tezkeresinin olmadığı tespit edildi. Araç sürücüsü H.Y., ağaçları Yayla köyünden kestiğini söylemesi üzerine orman emvali ile birlikte Konuralp Orman işletme Şefliğine teslim edildi.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu