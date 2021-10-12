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Durdurulan kamyonda 6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kocaeli’de durdurulan bir kamyonda jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Asayiş 12.10.2021, 11:31
Durdurulan kamyonda 6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kocaeli’de durdurulan bir kamyonda jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmit ilçesinde bir kamyonu durdurdu. Jandarma ekipleri tarafından kamyonda yapılan aramada, bidonlara doldurulmuş halde 6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan E.C. hakkında işlem başlatıldı.

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