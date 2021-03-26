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Durdurulan araçtan 38 bin adet bandrolsüz ilaç yakalandı

Gaziantep’te, 38 bin bandrolsüz ilce ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 26.03.2021, 13:21
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Durdurulan araçtan 38 bin adet bandrolsüz ilaç yakalandı

Gaziantep’te, 38 bin bandrolsüz ilce ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yeditepe Mahallesinde durdurulan bir araç içerisinde 38 bin 800 adet bandrolsüz ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan İ.B ve H.M. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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