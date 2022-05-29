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Durdurulan araçtan 32 düzensiz göçmen çıktı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçtan 32 düzensiz göçmen çıktı.

Asayiş 29.05.2022, 19:52
Durdurulan araçtan 32 düzensiz göçmen çıktı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçtan 32 düzensiz göçmen çıktı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü girişinde bir aracı durdurdu. Araçta 32 düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi. Göçmenler işlemleri için İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, araç sürücüsü N.O. ise gözaltına alındı.

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