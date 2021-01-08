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Durdurulan araçta yeşil reçeteye tabi bin 285 adet hap ele geçirildi
Manisa’nın Soma ilçesinde durdurulan bir araçta bin 285 adet yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki G.Y. ve A.F.T. ekiplerce gözaltına alındı.
Asayiş 08.01.2021, 12:50
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Manisa’nın Soma ilçesinde durdurulan bir araçta bin 285 adet yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki G.Y. ve A.F.T. ekiplerce gözaltına alındı.Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor. Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş büro amirliği görevlileri ile yürütülen ortak çalışma sonucu ilçe girişinde durdurulan bir araçta bin 285 adet yeşil reçeteye tabi uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki G.Y. ve A.F.T. ekiplerce gözaltına alındı.
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