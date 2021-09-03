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Durdurulan araçta uyuşturucularla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Manisa’nın Salihli ilçesinde durdurulan bir araçta 209 parça halinde satışa hazır 86,32 gram esrar maddesi ve 70 adet ecstasy hap ile birlikte yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 03.09.2021, 18:07
Durdurulan araçta uyuşturucularla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Manisa’nın Salihli ilçesinde durdurulan bir araçta 209 parça halinde satışa hazır 86,32 gram esrar maddesi ve 70 adet ecstasy hap ile birlikte yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Salihli ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 209 parça halinde satışa hazır 86,32 gram esrar maddesi ve 70 adet ecstasy hap ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli şahıs ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

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