Durdurulan araçta kokain ve sentetik ecza hapları ele geçirildi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde durdurulan bir araçta emniyet güçleri tarafından yapılan aramada 4 bin 648 adet sentetik ecza hapı ve 2,15 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Akhisar ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 4 bin 648 adet sentetik ecza hapı, 2,15 gram kokain maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili M.Y. (37) isimli şüpheli şahıs ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.Y. adli makamlarca tutuklandı.