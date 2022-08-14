Durdurulan araç ve içerisindeki şahıslar üzerinde çok sayıda uyuşturucu madde bulundu

Burdur’un Bucak ilçesinde bekçilerin şüphesi üzerine durdurulan bir araç ve aracın içerisindeki şahısların üzerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, 12 Ağustos Cuma günü saat 22:30 sıralarında Burdur’un Bucak ilçesi Mehmet Akif Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde devriye gezen bekçiler, şüphe üzerinde durdurdukları araçtan inerek elindeki çanta ile kaçmaya çalışan şahsı uzun süren kovaladılar. Kovalamacanın sonucunda bekçiler tarafından yakalanan şahıs ve araçta bulunan 3 şahıs savcılıktan alınan arama kararı ile Bucak ilçe emniyet müdürlüğüne getirilerek arama yapıldı.

Yapılan aramalarda kaçan şahsın elindeki çanta ve durdurulan araç içerisinde çok sayıda uyuşturucu madde ve kullanımı için çeşitli düzenekte plastik eşya olduğu tespit edilerek el konuldu.

Bunun üzerine gözaltına alınan H. B., D. Ç., T. T. ve C. E. Ç. isimli 4 kişi, Bucak Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan H. B., D. Ç. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, T. T. mahkeme kararı ile serbest bırakıldı ve C. E. Ç. tutuklandı.