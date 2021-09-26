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Durdurulan 2 araçtan uyuşturucu çıktı
Şanlıurfa’da durdurulan 2 araçta yapılan aramada 30 kilogram skunk maddesi ile 2 kilo 100 gram esrar madde ele geçirildi.
Asayiş 26.09.2021, 19:13
Şanlıurfa’da durdurulan 2 araçta yapılan aramada 30 kilogram skunk maddesi ile 2 kilo 100 gram esrar madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, içerisinde uyuşturucu madde olduğundan şüphelendiği 2 aracı durdurdu. Araçlarda arama yapan ekipler, 60 parça halinde 30 kilogram skunk maddesi, 4 parça halinde 2 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.