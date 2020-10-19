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Duran otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE DURAN OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI.
Asayiş 19.10.2020, 09:53
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Antalya’nın Alanya ilçesinde duran otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Avsallar Mahallesi’nde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Salih Görgülü 51 KV 007 plakalı otomobiliyle seyir halinde ilerlediği sırada, kaldırımda gördüğü arkadaşına bir şey sormak için sağ şeritte durdu. Ahmet Gök’ün kullandığı 07 AHC 325 plakalı motosiklet de duran 51 KV 007 plakalı otomobile çarpması sonucu kaza meydana geldi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Gök’e ilk müdahale olay yerinde yapıldı, ardından da ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten ilerledi.
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