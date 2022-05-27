Duran araç alev aldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Edincik Mahallesi’nde duran araç motor kısmından alev aldı.

Bandırma ilçesine bağlı Edincik Mahallesi, Eski Pazar mevkiinde meydana gelen 10 PU 929 plakalı Kamil Can K.’ye ait araç, park halinde motor kısmından alev aldı. Araçtan çıkan dumanı gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Grup Amirliği Edincik İstasyonu ekiplerince kısa sürede yangın kontrol altına alınarak, söndürme ve soğutma çalışmaları yaptı. Olayda yaralı olmazken, araç kullanılmaz hale geldi.