Durakta yolcu alan otobüse makas atmaya çalışırken zincirleme kaza meydana geldi: 3 yaralı

Avcılar’da bir otomobil, durakta yolcu alan otobüse makas attığı sırada kaza meydana geldi. 3 kişinin yaralandığı zincirleme kazada sürücünün kaçtığı ileri sürülürken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi E-5 yan yol Hacı Şerif Durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü ile Bakırköy arasında sefer yapan 34 LD 0379 plakalı İETT otobüsü, yolcu almak için durağa yanaştı. Aynı yöne giden 34 PU 0948 plakalı otomobil, sol şeride doğru makas atmaya çalıştığı sırada yolcu alan otobüse çarparken arkadan gelen 34 UK 1745 plakalı araç ise, makas atan otomobil ile bariyer arasında sıkıştı. Kazada otobüsteki yolcular ile 34 UK 1745 plakalı otomobildeki vatandaşlar yara almadan kurtuldu. Süratli ve kazaya neden olduğu ileri sürülen otomobilde bulunan 4 kişiden 3’ü hafif yaralanırken sürücünün ise kaçtığı belirtildi.

Yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle E-5 yan yolda yaklaşık bir buçuk saat trafik durdu. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Hastanede tedavilerine devam edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaçan sürücü ile ilgili polis çalışma başlatırken, kaza ile ilgili inceleme sürüyor. Öte yandan meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün yolcu almak için yol kenarına yanaştığı ardından 34 PU 0948 plakalı otomobilin otobüse çarptığı görüldü.

“Otobüs yolcu indirip bindirmek için durmuştu”

Kaza ile ilgili konuşan Göksel Sağlam isimli vatandaş, “Ben evde haberleri falan izlerken ‘çat’ diye bir ses geldi. Baktım kaza olmuş. Otobüs yolcu indirip bindirmek için durmuştu, beyaz araç ona çarpınca arkadan gelen mavi araç da duramadı. O da ona çarptı, kaza oldu. 3 kişi yaralandı” diye konuştu.