Son Dakika
ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını vurgulayarak, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Falyalı cinayeti zanlılarının Türkiye’ye kaçtığı haberlerine tepki
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya’nın bazı askerlerini geri çektiğine ilişkin iddialarını henüz doğrulamadık” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "(Battal’ın sağlık durumu) Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, durumu stabil”
Durakta taciz kavgası
Adana’da bir kadın otobüs durağında kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü adama saldırdı.
Asayiş 15.02.2022, 10:29
Adana’da bir kadın otobüs durağında kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü adama saldırdı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Dr. Mithat Özhan Bulvarı üzerindeki bir otobüs durağında meydana geldi.
Durakta otobüs bekleyen bir kadın, kendisine tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü kişiye tekme atıp saldırdı. Adamı çevredekiler uzaklaştırmaya çalışırken, genç kadını yanındaki arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. O anlar İhlas Haber Ajansı muhabiri tarafından saniye saniye görüntülendi.
Bu sırada mesaisi bitip eve gitmek için durağa gelen bir polis memuru da adamı kaçmaması için durakta tuttu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.