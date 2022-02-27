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Durakta durmayan otobüsün önüne atladı, az kalsın canından oluyordu

Fatih’te bir otobüs sürücüsü, duraktaki yolcuları almadan geçerken, vatandaşlardan biri kendini otobüsün önüne attı. Umursamaz sürücü aracın önündeki yolcuya aldırış etmeden gaza basmaya devam etti. Olay anı vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 27.02.2022, 09:06
Durakta durmayan otobüsün önüne atladı, az kalsın canından oluyordu

Fatih’te bir otobüs sürücüsü, duraktaki yolcuları almadan geçerken, vatandaşlardan biri kendini otobüsün önüne attı. Umursamaz sürücü aracın önündeki yolcuya aldırış etmeden gaza basmaya devam etti. Olay anı vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Eminönü İskelesi durağında meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce iş yerinden çıkıp durağa gelen Ekrem Karagüdekoğlu, BN1 (Halkalı-Eminönü) arası sefer yapan otobüsü beklemeye başladı. Bir süre sonra otobüsün durağa gelmeden cadde üzerinde devam ettiği gören Karagüdekoğlu, kırmızı ışıkta duran otobüsün önüne atlayarak durdurmak istedi. Umursamaz otobüs şoförü önce yolcuyu uyarıp daha sonra aracı üstüne sürmeye başladı. Otobüsün üstüne geldiğini fark eden vatandaş otobüsün camına vurarak tekrar durdurmak istedi. Bunun üzerine camının çatladığı gören sürücü arabayı durdurarak Ekrem Karagüdekoğlu’nun üstüne yürümeye başladı. Çevrede bulunan kişiler tarafından yatıştırılan kavgaya ihbar üzerine polis ekipleri geldi. Durumu polis ekiplerine bildiren taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Ekrem Karagüdekoğlu’nun otobüsün önüne atladığı daha sonra otobüs sürücüsünün onu sözlü olarak uyarmasının hemen ardından otobüsü Karagüdekoğlu’nun üstüne sürdüğü görülüyor.

İmamoğlu’na isyan etti

Başına gelen olaydan dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na isyan eden Karagüdekoğlu, “Ekrem İmamoğlu’na güvendim, inandım her şeyin güzel olacağını düşünerek oy verdim. Ama sayın başkan istirham ediyorum. Otobüs sürücüleri bizim üzerimize araç sürsünler diye size oy vermedim” dedi.

“Otobüsün şoförü ’git kime şikayet edersen et’ dedi”

Korku dolu anları anlatan Ekrem Karagüdekoğlu, “Her akşam burada BN1 Halkalı-Eminönü hattını bekliyoruz. Otobüslerin yüzde 95’i burada duruyor. Ama bazıları bu durağı tanımıyor, bu durakta durmak işlerine gelmiyor. Daha önce de böyle bir kaza olmuştu. Otobüs şoförü üzerimize yürümüştü. Yine bir şey değişmedi bu sefer de otobüs şoförü beni ezmeye çalıştı. Gittim ifademi de verdim. Otobüs şoförü beni almadı. Ben de gittim kırmızı ışığı fırsat bildim önüne atladım. Işık yeşile döndüğünde gitmek istedi. Ben de beni almazsan gidemezsin dedim. Otobüsün şoförü de ’git kime şikayet edersen et’ dedi. Daha sonra otobüsü sürünce ben de can havli ile iki kere dirseğimle cama vurmak zorunda kaldım. Camda çatlak oldu. İkimiz de ifade verdik” şeklinde konuştu.

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