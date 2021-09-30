banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu: Çiftçilerin kredi faizlerini sileceğiz
Kılıçdaroğlu: Çiftçilerin kredi faizlerini sileceğiz
Gram 500'e dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram 500'e dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu?
İşte Merkez Bankası'nın yeni binasının maliyeti!
İşte Merkez Bankası'nın yeni binasının maliyeti!
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...

Dur ikazına uymayıp kaçtılar, sahte paraları yola saçtılar

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde dur ikazına uymayarak kaçmaya çalışan ve kovalamaca sonucu yakalanan araç içerisinde 89 adet 50 TL’lik banknot çıkarken, aracın kaçış güzergahında yapılan incelemeler sonucu poşet içerisinde yol kenarına atılmış toplamda 35 bin 300 TL tutarında sahte banknot ele geçirildi.

Asayiş 30.09.2021, 16:24
Dur ikazına uymayıp kaçtılar, sahte paraları yola saçtılar

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde dur ikazına uymayarak kaçmaya çalışan ve kovalamaca sonucu yakalanan araç içerisinde 89 adet 50 TL’lik banknot çıkarken, aracın kaçış güzergahında yapılan incelemeler sonucu poşet içerisinde yol kenarına atılmış toplamda 35 bin 300 TL tutarında sahte banknot ele geçirildi.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulmak üzere ikazda bulunulan araç ikaza uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan araç içerisinde F.Ş., M.A. ve K.A.’nın bulunduğu tespit edilerek araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda araçta 89 adet 50 TL’lik sahte banknot bulundu. Durum üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan inceleme sonucu aracın kaçış güzergahında poşet içerisinde yol kenarına atılmış vaziyette aynı seri numaralara sahip 105 adet 100 TL’lik ve 407 adet 50 TL’lik olmak üzere toplamda 35 bin 300 TL tutarında sahte banknot ele geçirildi.

Şüphelilerin kaçış esnasında banknotları atarak delilleri yok etmeye çalıştıkları anlaşılırken şüpheli F.Ş., M.A ve K.A., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0