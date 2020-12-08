banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Türkiye uluslararası öğrenciler için çekim merkezi
Türkiye uluslararası öğrenciler için çekim merkezi
Vaka sayılarındaki artış, ekonomide endişe ve risk oluşturuyor
Vaka sayılarındaki artış, ekonomide endişe ve risk oluşturuyor
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy büyükelçi oldu
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy büyükelçi oldu
Radamel Falcao artık dönse de oynaması zor
Radamel Falcao artık dönse de oynaması zor

Dur ikazına uymadı köprüden aşağı uçtu

Kahramanmaraş’ta polisin "dur" ikazına uymayarak ters yöne girip köprüden aşağı uçan otomobilden uyuşturucu maddeleri çıktı.

Asayiş 08.12.2020, 03:02
2
Dur ikazına uymadı köprüden aşağı uçtu
banner422

Kahramanmaraş’ta polisin "dur" ikazına uymayarak ters yöne girip köprüden aşağı uçan otomobilden uyuşturucu maddeleri çıktı.

Olay, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda meydana geldi. Karayolunda seyir halinde olan 46 DZ 825 plakalı otomobil polis ekiplerince durdurulmak istendi.

Polis ekiplerince takip edilen ve dur ihtarlarını dikkatte almayan sürücü ters şeritten yoluna devam ederken Erkenez Çayı geçmişindeki köprüden aşağı uçtu.

Kaza sonrası otomobilden inan 1 yaralı iki kişi kaçmaya başladı. Kaçan şüpheliler polis tarafından kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilde yapılan aramada paketlenmiş halde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaza sonrası maddi hasar oluşan otomobil bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka alındı.
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu