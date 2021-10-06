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’Dur’ ihtarına uymayarak aracını polislerin üzerine süren sürücü yakalandı

Ankara’da ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, aracını uygulama yapan polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı. Uzun süren kovalamaca sonucunda yakalanan sürücünün ehliyetine daha önce polis tarafından el konulduğu ve bu yüzden kaçtığı iddia edildi.

Asayiş 06.10.2021, 10:52
’Dur’ ihtarına uymayarak aracını polislerin üzerine süren sürücü yakalandı

Ankara’da ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, aracını uygulama yapan polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı. Uzun süren kovalamaca sonucunda yakalanan sürücünün ehliyetine daha önce polis tarafından el konulduğu ve bu yüzden kaçtığı iddia edildi.

Olay, saat 00.15 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi John F. Kennedy Caddesi’nde meydana geldi. Trafik polis ekipleri asayiş uygulaması esnasında A.G.M’nin kullandığı 06 YA 8084 plakalı otomobile ’dur’ ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin ihtarına uymayan sürücü, otomobilini dubaları da yıkarak uygulama yapan polis ekiplerinin üzerine sürüp Güvenlik Caddesi’ne doğru kaçmaya başladı. Polis, Güvenlik Caddesi üzerindeki uygulama noktasında sürücüye tekrar ’dur’ ihtarında bulundu. İhtarlara uymayan sürücü, aracını polis memurlarının üzerine sürerek kaçmaya devam etti. Uzun süren kovalamaca sonucunda şahıs Yenimahalle ilçesinde yakalandı. Ehliyetine daha önce polis tarafından el konulduğu için kaçtığı iddia edilen A.G.M., emniyetteki ifadesinin ardından para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

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