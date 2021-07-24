banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bugün 24 Temmuz Basın Bayramı!
Bugün 24 Temmuz Basın Bayramı!
Usta gazeteci Latif Şimşek’ten günün hikayesi!
Usta gazeteci Latif Şimşek’ten günün hikayesi!
1 milyon kişi öldü, zarar 440 milyar euro!
1 milyon kişi öldü, zarar 440 milyar euro!
İthalat vergilerinde yeni dönem
İthalat vergilerinde yeni dönem

Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı

Şanlıurfa’da polisin ’dur’ ihtarına uymayarak, otomobiliyle kaçan şüpheli, park halindeki iki otomobile çarpınca yakalandı. Yakalanan şahıs tekme tokat dövüldü.

Asayiş 24.07.2021, 12:13
Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı
banner502

Şanlıurfa’da polisin ’dur’ ihtarına uymayarak, otomobiliyle kaçan şüpheli, park halindeki iki otomobile çarpınca yakalandı. Yakalanan şahıs tekme tokat dövüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi2nde meydana geldi. H.E. (27) yönetimindeki 63 MB 0267 plakalı Hyundai marka otomobil, şüphe üzerine devriye atan polisler tarafından durdurulmak istendi. Bu sırada polisin ’dur’ ihtarına uymayarak, otomobiliyle kaçan şüpheli 2 kilometre uzaklıkta park halindeki iki otomobile çarpınca yakalandı. Yakalanan şahsın çevredeki esnaf tarafından tekme tokat dövüldüğü anlar kameraya yansıdı. Polis otosuna konulan şüpheli emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
banner501