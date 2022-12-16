’Dur’ ihtarına uymayan şüpheliler araca çarpıp polisle çatıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde polis uygulama noktasında ’dur’ ihtarına uymayıp polis ekip otosuna çarptıktan sonra otomobille kaçan 3 şüpheliden 1’i çıkan çatışmada hayatını kaybetti, 2’si yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli Şehit Mustafa Yağız mahallesi Tapu tepesi mevkiinde bulunan polis uygulama noktasına gelen ve içerisinde 3 kişinin olduğu otomobil polisin dur ihtarına uymayarak polis ekip otosuna çarparak kaçtı. Kaçan otomobil ile polis ekiplerinin kovalamacası sonucu kaçan araç uygulama noktasından 2 km sonra yine bir polis aracına çarparak durabildi. Polisin ihtarına rağmen araç içinden silah çıkaran şüphelilere polis silahla karşılık verdi. Olayda polisin açtığı ateş sonrası Oğuzhan Bila (22) Mesut Savaş (23) ve Sefa Korkulu yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla ilçede bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Sefa Korkulu yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.