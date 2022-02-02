Dur ihtarına uymayan otomobil polislerin motosikletine çarptı: 2 polis yaralı

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheli otomobil kaçmaya başladı. Motosikletli polis ekipleri şüpheli aracı kovaladığı sırada otomobilin sürücüsü kaçmak için bilerek polislerin motoruna çarptı. Çarpanın etkisiyle 2 polis memuru yaralanırken şüpheli otomobil kaçarak izini kaybettirdi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nde Motosikletli Yunus Timleri Amirliğine bağlı polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Plakası belirlenemeyen otomobil polislerden hızla kaçmaya başladı. Otomobil kendisini takip eden motosikletli polislere bilerek çarparak kaçıp izini kaybettirdi.

Kaza yapan polislerin telsiz anonsuyla bölgeye sağlık ekibi ve çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı 2 polis memurunu Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, söz konusu şüpheli aracının yakalama çalışmalarına devam ediyor.

(CNK-