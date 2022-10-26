’Dur’ ihtarına uymayan aracı polis ekipleri 5 dakikada yakaladı

Bursa’da polis ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymayan bir otomobildeki 2 şüpheli yaklaşık 5 dakika süren kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheli aracı ve kişileri inceleyen ekipler uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi 3.selim sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; devriye görevi yürüten yunus polisleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Fakat 36 AAH plakalı araç sürücüsü S.T yanında bulunan arkadaşı M.B ile polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Bunun üzerine şahıslar ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Altıparmak Caddesinden ara sokaklara dalan şüpheliler yaklaşık 5 dakikalık süren kovalamacanın ardından polis ekiplerinin etrafını sarmasıyla daha fazla ilerleyemedi.

Kaçamayacağını anlayan şüpheliler polis ekiplerine teslim olurken, aracı inceleyen ekipler otomobilde bir miktar etrafa saçılmış metanfetamin olduğunu tespit etti.

2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.