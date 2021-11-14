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’Dur’ ihtarına uymayan araç kovalamaca sonucu yakalandı, çok sayıda uyuşturucu çıktı
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde ’dur’ ihtarına uymayan ve uzun kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu çıktı.
Asayiş 14.11.2021, 22:20
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde ’dur’ ihtarına uymayan ve uzun kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu çıktı.
Edinilen bilgiye göre ilçedeki emniyet kontrol noktasında ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve ekiplerin kovaladığı araçtan çok miktarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Devrek Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin durdurduğu araçta bulunan T.A., E.A., M.K. ve Y.Ç. gözaltına alındı. Yakalanan uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.