Dur ihtarına uymadılar, polis aracına çarparak kaçtılar

Sultangazi’de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya çalıştı. Polis aracına çarparak kaçan zanlılar, aracı ara sokakta terk ederek kayıplara karıştı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asayiş ekipleri bir bankanın önünde duran şüpheli gördükleri otomobilin plaka sorgulamasını yaptı. Sorgulama sonucunda araç plakasının trafikte kaydının bulunmaması üzerine ekipler otomobili çevirmek istedi. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli otomobil, polis aracına çarparak kaçtı. Polis ve şüpheli otomobil arasında yaşanan kovalamaca sonrasında 160.Sokak’ta otomobili terk eden 4 şahıs kayıplara karıştı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.