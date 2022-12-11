’Dur’ ihtarına uymadı, kaza yapınca yakalandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayan araç, kilometrelerce süren takip neticesinde kaza yapınca yakalandı. Araçtan uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi’nde polisin ’yur’ ihtarına uymayan araç kaçmaya başladı. Kilometrelerce süren kovalama neticesinde araç, refüje çarparak durabildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Araç içinde yapılan aramada ise 22 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap ve 3 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.