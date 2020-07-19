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Dünyanın en ilginç hayvanlarından “Kanguru Faresi” Ankara’da görüldü
ANKARA (İHA) - DÜNYANIN EN İLGİNÇ 19 HAYVANINDAN BİRİ OLARAK KABUL EDİLEN VE KIRMIZI LİSTEDE YER ALAN KANGURU FARESİ, ANKARA’NIN GÖLBAŞI İLÇESİNDE YOL ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLENDİ.
Asayiş 19.07.2020, 01:58 19.07.2020, 08:55
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Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul edilen ve kırmızı listede yer alan Kanguru Faresi, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yol üzerinde görüntülendi.
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinde bir grup genç, yol üzerinde ilginç bir hayvana rastladı. Hayvanı görüntüleyen gençler, daha sonra zarar görmemesi için yol kenarına doğru yönlendirdi. Bir süre sonra gördükleri hayvanı araştıran gençler, dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul edilen ve kırmızı listede yer alan Kanguru Faresi olduğunu öğrenince şaşkına döndü.
Doğal yaşam alanının çöller
Doğal yaşam alanının çöller olduğu anlaşılan ve hiç su içmeden yaşayabilen kanguru faresinin Ankara’da ne aradığı ise merak konusu oldu.
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