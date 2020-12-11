Dünyada bir gün bile geçiremedi, cenazesi de ölümü kadar yürek burktu

Sivas’ta doğduğu gün öz annesi tarafından sokağa bırakılarak ölüme terk edilen bebek, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardında bugün toprağa verildi.

Sivas’ta 24 Kasım tarihinde eşinden boşanma aşamasındaki iki çocuk annesi N.G. (35) tarafından dünyaya getirildiği gün sokağa terk edilen bebek, hipotermi geçirip ölmüştü. Anne N.G. tutuklanırken, bebeğin cansız bedeni babasının tespit edilebilmesi için otopsiye alındı. Bebek, 18 günlük süreç sonrasında bugün toprağa verildi. Doğduğu gün öz annesi tarafından ölüme terk edilen bebeğin ölümü kadar cenazesi de yürekleri dağladı. Hastane morgundan belediye görevlileri tarafından alınan cenaze, Yukarı Tekke Mezarlığı’na götürüldü. Ay Yıldız Camii’nde kılınan cenaze namazına belediye personeli ile birlikte 6 kişi katıldı. Dünyaya gözlerini açtığı ilk günde dondurucu soğukta çıplak bir şekilde ölüme terk edilen isimsiz bebeğin ismi de defin işlemini gerçekleştiren personel tarafından verildi. İmam tarafından bebeğe Muhammet Mustafa adı verildi. Cenaze namazının ardından Muhammet Mustafa, bebek mezarlığına defnedildi. Defin sırasında yoldan geçen bazı vatandaşlar da cenazeye katıldı.

Görevli gözyaşlarını tutamadı

Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde görevli Mustafa Cebeci, isimsiz bebeği ismini koyarak defnettiklerini dile getirerek, “Bundan 18 gün önce annesi tarafından sokağa terkedilen bebeğimizi morgdan alarak yıkamasını gerçekleştirdik. Adı konulmamıştı. Hocamızı alarak bebeğimizin adını koyduk. Muhammed Mustafa adını verdik. Namazını kıldık. Sivas Belediyesi olarak, kimsesizlerin kimsesi olarak bebeğimizin defin işlemini gerçekleştireceğiz” dedi.