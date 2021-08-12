Dünyada 40 adet bulunan 1 milyon dolarlık tarihi sikke ele geçirildi

Adana merkezli 30 ilde gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen tarihi eserler arasında, dünyada sadece 40 tane bulunan, değeri 1 milyon dolar olan Antik Yunan dönemine ait Atina Dekadrachm sikkesinin de olduğu ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı yönünde iddialar üzerine Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki müzayede evlerine ait katalogları incelemeye aldı. Türkiye’den kaçırıp, yurtdışında satışa sunulan tarihi eserler takip edildi. Bu kapsamda 9 Ağustos günü şafak vakti Adana merkezli 30 ilde operasyon başlatıldı. ‘Anadolu’ adı verilen operasyonda Cumhuriyet tarihinin, suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonu yapıldı. Türkiye’deki tarihi eserleri yurtdışına kaçıran, uluslararası şebekeye yönelik olarak farklı tarihlerde gerçekleştirilen 4 ayrı yakalamada da; Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye’de 4 bin 122 adet tarihi eser ele geçirildiği bildirildi.

Müzayede evlerinin kataloglarında yer alan eserler üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları tarafından yapılan inceleme sonucunda; Türkiye’ye ait Anadolu kökenli eserler olduğu bildirildi. Adana merkezli 30 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Adana ilinde 26 zanlı olmak üzere toplam 78 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların sorgusu sürerken firari olan 14 kişi de her yerde aranıyor.

Örgütün tarihi eserleri kuryeler aracılığıyla ABD başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderdiği, burada da müzayede evlerinde satışa sunulduğu bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı uzmanlar, söz konusu müzayede salonlarında açık arttırma usulü satışa sunulan 52 tarihi eserin, Türkiye’ye ait Anadolu kökenli olduğunu tespit etti.

Müzayede evlerinde bazı tarihi eserlerin, ‘sahte sahiplik belgeleri’ hazırlanarak satışa sunulduğu bilgisine de ulaşılırken, bu evleri işletenlerin de tarihi eser kaçakçılarına, o dönemki kur üzerinden yaklaşık 26 milyon lira değerinde döviz gönderdiği bilgisine de ulaşıldı.

Polisin zanlıların evlerinde yaptığı aramalarda ise 19 bin 83 adet tarihi eser, 13 adet dedektör, 8 adet ruhsatsız tabanca, bin 499 fişek, 190 sterlin, 60 frank, 50 bin 350 euro, 70 bin 555 dolara el konuldu. Yapılan aramalarda ele geçirilen eserlerin değerinin yaklaşık 60 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.

Bir yüzü Athena bir yüzü baykuşlu Antik Yunan sikkesi

Bu arada polisin ele geçirdiği 19 bin 83 tarihi eser arasında nadide bir eser olduğu ortaya çıktı. Sikke, Hatay’da yapılan operasyonda Ahmet Ş.’nin evinde çıktı. Bu eserin dünyada sadece 40 adet orijinal örneği bulunduğu ortaya çıktı. Milattan önce 467-465 yılları arasında yapılan gümüş sikke, en çok aranan antik sikkeler arasında yer alıyor. Sikkenin ön yüzünde tanrıça Athena ve arka yüzünde bir baykuş bulunuyor. Ağırlığı 42.5 gram olan Antik Yunan dönemine ait sikkenin Atina Dekadrachm sikkesi olarak bilindiği ünlü koleksiyoner Harlan Berk’in ilk yüz antik sikke listesi arasında yer aldığı ve değerinin ise 1 milyon dolar olduğu öğrenildi. Polis, emniyette sikkeyi sergiledikten sonra tarihi eserleri müzeye teslim etti.

Bu arada, gözaltına alınan 78 zanlıdan 36’sı emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 42 zanlının sorgusu devam ediyor.