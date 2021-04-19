Dünyaca ünlü koydaki kaçak yapıların yıkımı başladı

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Sarnıç Mahallesinde imar barışından sona erdiği 31 Aralık 2019 tarihinden sonra yapılan ve mahkeme kararı ile yıkım kararı verilen 32 eklenti ve kaçak yapının yıkımı başladı.

Sabah saatlerinde kısa bir arbedenin yaşandığı, bina sahiplerinin koyun girişinde kurdukları barikat Jandarma ekipleri tarafından açılmış ve Menteşe Belediyesine ait iş makineleri yıkım yapılacak alanlara sevk edilmişti.

Yerli ve yabancı turistlerin günübirlik tatil için uğradıkları gözde tatil mekanı Akbük koyunda geçen yıl da yıkım yapılmıştı. Mahkeme kararı sonrası kesin yıkımı yapılacak eklenti ve kaçak bölümler arasında Bungolav evler de bulunuyor.

Menteşe Belediyesine ait iş makineleri yıkımı koyun en uç noktasında bulunan restoranın eklentilerinden başladı. Restoranın ana binası yanına yapılan eklentiler iş makineleri ile yıkımı gerçekleştirilirken, Jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.