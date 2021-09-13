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Dünya turuna çıkan Japon turisti bıçaklayan şüpheli yakalandı

Japonya’dan bisikletiyle dünya turuna çıkan Shogan Kameda’yı, kamp yaptığı Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bıçaklayan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş 13.09.2021, 19:58
Dünya turuna çıkan Japon turisti bıçaklayan şüpheli yakalandı

Japonya’dan bisikletiyle dünya turuna çıkan Shogan Kameda’yı, kamp yaptığı Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bıçaklayan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Yaklaşık 12 sene önce bisikletine binen Japon vatandaşı Shogan Kameda (45), dünya turuna çıktı. Farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye topraklarına gelen Kameda, Muş’tan sonraki durağı Elazığ oldu. Burada Sivrice ilçesinde kamp yapan Kameda, iddiasına göre dişlerini fırçalarken, bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kameda, yapılan ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından harekete geçti. Polis ekipleri, yaşı küçük zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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