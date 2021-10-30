Son Dakika
Dünürünü öldüren zanlı tutuklandı
Kırşehir’de dünürünü öldürüp 2 kişiyi de ağır yaralayan zanlı tutuklandı.
Asayiş 30.10.2021, 20:52
Kırşehir’de dünürünü öldürüp 2 kişiyi de ağır yaralayan zanlı tutuklandı.
Çukurçayır Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda R.A. (62), tüfekle dünürü A.Ç.’yi öldürmüş, S.Ç. ve E.Ç.’yi ağır yaralanmıştı. Kovalamaca sonrası yakalanan cinayet şüphelisi R.A., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.