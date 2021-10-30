Dünürü tarafından öldürülen şahıs toprağa verildi

Kırşehir’de, dünürünü öldürüp ailesini de yaralayan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi. Öldürdüğü dünürü ise toprağa verildi.

Kırşehir’de, Çukurçayır Mahallesinde meydana gelen olayda, dünürler arasında kavga çıkmış, çıkan kavgada A.Ç. tüfekle vurularak öldürülürken S.Ç., (62) ve kızı E.Ç. ise (41) de ağır yaralanmıştı. Hayatını kaybeden A.Ç.’nin cenaze namazı, öğle namazını müteakip Çukurçayır Mahalle Caminde kılındı. Kılınan namazın ardından A.Ç., mahalle mezarlığına defnedildi. Olayın ardından yaralanan S.Ç., (62) ve kızı E.Ç.’nin (41) ise Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavileri sürüyor.

Öte yandan, dünürü A.Ç’yi öldüren, 2 kişiyi de ağır yaralayan şüpheli R.A., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, R.A’nın (62), henüz bilinmeyen bir nedenle dünürleri ile tartışmaya başlaması sonrası meydana gelmiş yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan R.A., tüfekle ateş ederek S.Ç., (62) ve kızı E.Ç. (41) ağır yaralanırken, S.Ç.’nin eşi A.Ç.’yi de öldürmüştü. Tekrar olay yerine gelen şüpheli R.A., kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.