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Dün servis edilen "Esenyurt’ta hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi" başlıklı haberimizde katil zanlısı Ömer Orak’ın fotoğrafı olarak servis edilen kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkati

Dün servis edilen "Esenyurt’ta hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi" başlıklı haberimizde katil zanlısı Ömer Orak’ın fotoğrafı olarak servis edilen kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkatine sunarız.

Asayiş 07.07.2022, 16:07
Dün servis edilen "Esenyurt’ta hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi" başlıklı haberimizde katil zanlısı Ömer Orak’ın fotoğrafı olarak servis edilen kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkati

Dün servis edilen "Esenyurt’ta hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi" başlıklı haberimizde katil zanlısı Ömer Orak’ın fotoğrafı olarak servis edilen kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkatine sunarız.

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