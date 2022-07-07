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Dün servis edilen "Esenyurt’ta hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi" başlıklı haberimizde katil zanlısı Ömer Orak’ın fotoğrafı olarak servis edilen kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkati
Dün servis edilen "Esenyurt’ta hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi" başlıklı haberimizde katil zanlısı Ömer Orak’ın fotoğrafı olarak servis edilen kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkatine sunarız.
Asayiş 07.07.2022, 16:07
Dün servis edilen "Esenyurt’ta hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi" başlıklı haberimizde katil zanlısı Ömer Orak’ın fotoğrafı olarak servis edilen kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkatine sunarız.