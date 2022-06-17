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Dün kaybolan kadının bugün cansız bedeni bulundu

Mersin’in Bozyazı ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan kadının, bugün cansız bedeni bulundu.

Asayiş 17.06.2022, 12:54
Dün kaybolan kadının bugün cansız bedeni bulundu

Mersin’in Bozyazı ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan kadının, bugün cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Erenler Caddesi üzerinde bulunan evinden gezme amaçlı çıkan 4 çocuk annesi 73 yaşındaki Havva Dilik, akşamın ilerleyen saatlerine rağmen eve dönmeyince yakınları tarafından aranmaya başlandı. Aramalarından sonuç alamayan vatandaşlar, jandarmadan yardım istedi. Sabahın ilk ışıklarına kadar aramalarını sürdüren jandarma ekipleri, bölgede bulunan bir zeytin bahçesinde yaşlı kadının cansız bedenine ulaştı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Dilik’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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