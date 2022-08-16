Dün geceki cinayetle ilgili 3 kişi yakalandı

Eskişehir’de dün gece meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği cinayetle ilgili 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gece 01.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki kişi arasında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu bıçakla yaralanan 31 yaşındaki Melih Kestel, kaldırıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Olay üzerine İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekibin çalışmaları sonucu, olayla ilgili isimleri açıklanmayan 3 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.