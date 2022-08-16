banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bekçilerin çalışma saatleriyle ilgili yeni karar
Bekçilerin çalışma saatleriyle ilgili yeni karar
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
Joshua King ilk golünü kaydetti
Joshua King ilk golünü kaydetti

Dün geceki cinayetle ilgili 3 kişi yakalandı

Eskişehir’de dün gece meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği cinayetle ilgili 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 16.08.2022, 15:43
Dün geceki cinayetle ilgili 3 kişi yakalandı

Eskişehir’de dün gece meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği cinayetle ilgili 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gece 01.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki kişi arasında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu bıçakla yaralanan 31 yaşındaki Melih Kestel, kaldırıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Olay üzerine İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekibin çalışmaları sonucu, olayla ilgili isimleri açıklanmayan 3 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
27°
açık