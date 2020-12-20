Dumandan zehirlendiklerini fark etti, ailesinin hayatını kurtardı

Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksitten dolayı 4 kişilik aile zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Salkım Söğütler Caddesi üzerindeki müstakil ikamette yaşayan Burcu B., sabah uyandığında evin içinde dumanlar olduğunu gördü. Babası ve 2 kardeşinin de dumandan zehirlendiğini fark eden Burcu B.’nin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen olayda 4 kişilik aile dumandan zehirlenirken, baba Nuh B.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, yaralılar Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.