Dükkanlarına su girmesin diye yolu tüplerle kapattılar
YAĞMUR SULARININ OLUŞTURDUĞU SU BİRİKİNTİSİNİN DÜKKANLARINA GİRMEMESİ İÇİN ESNAFLAR ÇAYİÇİ CADDESİNİ OCAK TÜPLERİ İLE KAPATTI. OLAYA POLİS MÜDAHALE ETTİ. BİR ÇOK İŞ YERİNİ SU BASTI.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmur sularının oluşturduğu su birikintisinin dükkanlarına girmemesi için esnaflar Çayiçi Caddesini ocak tüpleri ile kapattı. Olaya polis müdahale etti. Bir çok iş yerini su bastı.
Edinilen bilgiye göre, lodos fırtınası ile birlikte bölgede etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle Çayici Caddesinde su baskını yaşandı. Sular ile dolan yolda ilerleyen araçların dükkanların içine su itmesini önlemek için esnaflar ocak tüpleri ile yola barikat kurdu. Araçların ilerlemesi engellenirken olaya polis ekipleri müdahale etti ve tüpleri kaldırarak yolu trafiğe tekrar açtı. Uzun araç kuyrukları oluştu.
Öte yandan bölgede bir çok iş yerini su bastı. Vatandaşlar ve esnaf su basan iş yerlerini kendi çabaları ile korumaya ve suyu tahliye etmeye çalıştı. Esnaflar zararın büyük olduğunu ifade ettiler.
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