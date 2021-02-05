Dükkanını yakıp sahibine canlı canlı izleten şüpheli yakalandı

Başkentte, dükkanını kundakladığı vatandaşa canlı canlı dükkanının yakılma görüntülerini izleten şüpheli yakalandı.

Ankara Yenimahalle ilçesinde meydana gelen kundaklama olayının şüphelisi yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda V.B isimli şüphelinin, kiralık araç ile kundaklayacağı iş yerine geldiği ve aynı araç ile olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Şüpheli V.B’nin iş yerini ateşe verdikten sonra dükkan sahibini görüntülü arayarak "Bak dükkanını cayır cayır nasıl yakıyorum, izle ve gör" dediği ve canlı canlı kundaklama anını izlettiği tespit edildi.

Alınan bilgilere göre V.B isimli şüpheli Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) içerisinde yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.