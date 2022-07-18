Dükkanına 5 kez hırsız giren iş yeri sahibinin bu sefer de aracını çaldılar

Endüstriyel mutfak malzemesi üretimi yapan bir iş yerine 5 kez giren hırsızlar bu sefer de dükkana ait kamyoneti çaldılar. Hırsızların kamyoneti kısa süre içinde çaldığı anlar saniye saniye başka bir dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara’nın Sincan ilçesi Yenikent semtinde endüstriyel mutfak malzemesi üretimi yapan bir iş yerine ait kamyonet gece saat 2 buçuk sıralarında çalındı. Daha önceden 5 kez dükkanına hırsız girdiğini belirten iş yeri sahibi Mehmet Çelikten, kamyonetin çalındığını bayram tatili dönüşü fark etti. Yaklaşık 200 bin TL değerindeki kamyonetin kapısını zorla açıp çalan hırsızların geldikleri aracın da çalıntı olduğu öğrenildi. Hırsızların saniyeler içinde kamyoneti çalıştırıp götürdüğü anlar ise bir başka dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.

“O kadar hızlı çalınmış ki ben kamyoneti anahtarla çalıştırmaya kalksam o kadar hızlı çalıştıramam”

Dükkan önünde kamyoneti göremeyince oğlunun aldığını zanneden Mehmet Çelikten, “Bayram tatilinde memleketimdeydim. Geldiğimde dükkanın önünde aracı göremedim. Oğlumu arayıp, ’Arabayı birisine mi verdin?’ dedim. O da kapının önünde olduğunu söyleyince çalındığını anladım. Komşu dükkandaki arkadaş rica edip güvenlik kamerasından araştırdık. Araç o kadar hızlı çalınmış ki ben bile kamyoneti anahtarla çalıştırmaya kalksam o kadar hızlı çalıştıramam. Bayram tatili ve 15 Temmuz olduğu için boşluktan faydalanıp rahat bir şekilde arabayı götürmüşler” dedi

“Dükkanı açtım açalı mağdur oluyorum”

Çalınan kamyonetin iş yerine ait olduğunu dile getiren iş yeri sahibi Çelikte, “Öncesinde de 5 kere hırsız dükkanıma girip malzeme çaldı. Dükkanı açtım açalı mağdur oluyorum. Yenikent civarında çok hırsızlık olayı yaşanıyor. Dükkandaki tüm kaynak cihazını alıp götürmüşler” ifadelerini kullandı.

Kamyonetin çalındığı akşam dükkanı kontrol etmeye geldiğini belirten iş yeri sahibinin oğlu İbrahim Çelikten, “O gece ben dükkana gelmiştim kontrol etmiştim araba buradaydı. Dükkanın kilitlerine falan bakmıştım. Burada sürekli hırsızlık olayları yaşandığı için sürekli gelip kontrol etme durumunda kalıyoruz. Zaten sanayide de çok fazla hırsızlık yaşanıyor” diye konuştu.

“Geldikleri arabanın da çalıntı olduğunu fark ettik”

Aynı gece farklı noktalarda da araç çalındığını aktaran oğul Çelikten, “Her gece olduğu gibi dükkana gelip kontrol ettim. 15 Temmuz gecesi şahıslar gece 2 buçukta arabayla geliyorlar zaten geldikleri araç da çalıntı. Kapının önünde gözlerine kestiriyorlar. 15 saniye falan sürüyor. Polisler bile çok şaşkın bu kadar kısa sürede bunun olmasına. Dükkanın önünden alıyorlar. Aracın için çok fazla benzin yoktu muhtemelen çok fazla gidemeden benzin almak zorunda kaldılar. Pazar günü geldiğimizde arabanın olmadığını gördük hemen polise bildirdik. Polis geldi kamera kayıtlarına falan baktı geldikleri arabanın da çalıntı olduğunu fark ettik. Aynı gece yine aynı saatlerde başka bir mahallede yine hırsızlık oluyor araba çalınıyor. O çalınan araç bulundu Etimesgut’ta ama bizim arabamızdan hala bir ses yok” dedi.