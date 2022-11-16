Dükkanın önündeki zincire takılan kişi, araç altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde dükkanın önündeki zincire takılan bir kişi, araç altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Altındağ Konya Sokak’ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaş, dükkanın önündeki zincire takıldı. Yola düşen vatandaş seyir halinde olan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Vatandaş, çevredekilerin yardımı ile kaldırılırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.