Dükkan sahibi hırsızlara kurşun yağdırdı: 1 ölü

Pakistan’da dükkan sahibi soyguna gelen hırsızlara kurşun yağdırdı. Hırsızlardan 1’i hayatını kaybetti.

Pakistan’ın Karaçi kentinde pil dükkanını soymaya gelen 4 hırsıza dükkan sahibi kurşun yağdırdı. Soygun sırasında 2 hırsız dışarıda beklerken, 2 hırsız ise ellerinde silahlarla dükkana girerek kasadaki paraları aldı. Hırsızlar dükkandan çıkacakları sırada dükkan sahibi saklandığı kapının ardından hırsızlara kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 1 hırsız hayatını kaybederken, 3 hırsız olay yerinden motosikletlerle kaçtı. Polis, kaçan 3 hırsızı daha sonra kıskıvrak yakaladı.