Duhok’ta gaz patlaması: 4 ölü, 33 yaralı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Duhok kentindeki bir binanın gaz tankında meydana gelen patlama sonucu 4 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

IKBY’nın Duhok kentinin merkezindeki Gre Basse semtinde öğrenci yurdunun ve fırının bulunduğu binada gaz tankeri patladı. Bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Binadan alevler yükselirken, patlama anı amatör kameraya yansıdı. Duhok Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre faciada 4 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Binada kalan öğrencilerin otellere yerleştirildi.

Öte yandan IKBY’nin Süleymaniye kentinde ise bir evde geçtiğimiz Perşembe günü ısıtma amaçlı kullanılan gaz tankının patlaması sonucu 15 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi yaralanmıştı.