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Düğünün savaş alanına dönüştüğü olayda yeni gelişme

Sakarya’nın Erenler ilçesinde ortalığın adeta savaşa alanına döndüğü ve 24 kişinin yaralanması ile neticelenen düğüne ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıktı. Olayın, nişanda takı sebebi ile yaşanan ve sosyal medyada da devam eden gerginlik sonrasında meydana geldiği iddia edildi. Konu sonrasında yaklaşık 40 kişinin ifadesinin alındığı öğrenilirken, 1 kişi ise yaşanan olay esnasında polise mukavemet göstermekten dolayı gözaltına alındı.

Asayiş 06.02.2022, 18:18
Düğünün savaş alanına dönüştüğü olayda yeni gelişme

Sakarya’nın Erenler ilçesinde ortalığın adeta savaşa alanına döndüğü ve 24 kişinin yaralanması ile neticelenen düğüne ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıktı. Olayın, nişanda takı sebebi ile yaşanan ve sosyal medyada da devam eden gerginlik sonrasında meydana geldiği iddia edildi. Konu sonrasında yaklaşık 40 kişinin ifadesinin alındığı öğrenilirken, 1 kişi ise yaşanan olay esnasında polise mukavemet göstermekten dolayı gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Tabakhane Mahallesi Yunus Emre Diriliş Meydanı’nda bulunan bir düğün salonunda yaşanmıştı. İddiaya göre, S.K. ile S.Ö.’nün nişan töreninde takı sebebi ile taraflar arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan olay, tarafların sosyal medya üzerinden birbirlerine laf söylemesi ile devam etti. Çiftin sahneye çıkarak dans etmesi ile başlayan ve halaylar çekilerek devam eden düğün 24 kişinin yaralanması ile sonuçlandı. İddiaya göre, halay çekildiği esnada bir kişi salonun ortasında sandalyeyi yere vurdu. Daha önceden taraflar arasında oluşan gerginlik sebebi ile salonda tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada düğün salonu adeta savaş alanına döndü. Neredeyse tüm salonun karıştığı kavgada sandalyeler havada uçuştu.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Salonun dışında da devam eden kavga, olay yerine ulaşan polis ekiplerince güçlükle yatıştırıldı. Yaralılardan bir kısmına bölgede sağlık ekiplerince müdahale edildi, bir kısmı ise çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Düğün salonunun adeta savaş alanına döndüğü anlar ise; cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi. En mutlu günleri zehir olan gelin ve damat ise olaylar yatıştırıldıktan sonra polis aracı ile bölgeden uzaklaştırıldı. Savaş alanına dönen düğün salonunda ise büyük çapta maddi hasar oluştu.

40’a yakın kişinin ifadesine başvuruldu

İddiaya göre, nişanda takı sebebi ile çıkan ve sosyal medyada da devam eden tartışmalar düğünde 24 kişinin yaralanması ile sonuçlandı. Sorunsuz başlayan düğünün sonlarına doğru bir kişinin salonun ortasında sandalyeyi yere vurması ile başladığı öne sürülen kavga sonrasında polise mukavemet gösteren 1 kişi gözaltına alındı. Olaya ilişkin yaklaşık 40’a yakın kişinin de ifadesine başvurulduğu öğrenilirken, gözaltına alınan kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı. En mutlu günü zehir olan gelin S.Ö.’nün ise olayı başlattığı iddia edilen akrabalarını mahkemeye vermek için hazırlandığı öne sürüldü.

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