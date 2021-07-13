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Düğüne giden minibüs dere yatağına devrildi: 2’si ağır 13 yaralı

Adıyaman’dan Ağrı’ya düğüne gelenleri taşıyan minibüs Eleşkirt ilçesinde devrildi. Dereye yatağına devrilen minibüste bulunan yolculardan ikisi ağır 13 kişi yaralandı.

Asayiş 13.07.2021, 14:13
Düğüne giden minibüs dere yatağına devrildi: 2’si ağır 13 yaralı
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Adıyaman’dan Ağrı’ya düğüne gelenleri taşıyan minibüs Eleşkirt ilçesinde devrildi. Dereye yatağına devrilen minibüste bulunan yolculardan ikisi ağır 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’dan Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan 02 DB 220 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi. Kazada ikisi ağır 13 kişi yaralandı. Yaralılardan araçta sıkışan iki kişi AFAD, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Sürücüsü belirlenemeyen minibüste bulunan 13 yaralı 112 ekiplerinin kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ilçe hastanesine kaldırıldı.
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