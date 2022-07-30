Düğüne giden akrabalarının evinden 510 bin TL değerinde altın ve döviz çaldılar

Konya’nın Kulu ilçesinde bir kişinin evinde bulunan çelik kasadaki yaklaşık 510 bin lira değerindeki altın ve döviz, ev sahibinin düğün için evden ayrılmasını fırsat bilen akrabası olduğu öğrenilen şüpheliler tarafından çalındı.

Hırsızlık olayı, 24 Temmuz 2022 Pazar günü Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde bulunan emekli gurbetçi G.K.’ye ait müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve giren hırsızlar eşyaları dağıtarak bulunan çelik kasanın eşyalar arasına saklanmış olan anahtarını buldu. Hırsızlar, kasada bulunan 510 bin TL değerindeki altın ve dövizi aldı. Hırsızlık ihbarı üzerine adrese Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler evde inceleme yaparken, yapılan görüşmede ev sahibi G.K., sürekli evde olduğunu, sadece olay günü kısa süreli torununun düğününe gitmek için evden ayrıldığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, hırsızlık olayını G.K. ile akraba olan kişilerin gerçekleştirmiş olabileceğini değerlendirerek, düğünde olmayan akrabalar Kasım K. ve Furkan Ö. ile ilgili araştırma yaptı. Araştırmada, Furkan Ö.’nün olay günü araç kiraladığı, kiralık araç içerisinde Kasım K. ve Sinan T. birlikte olduğu ortaya çıktı. Kiralık aracın GPS kayıtlarını inceleyen polis, aracın hırsızlığın gerçekleştiği saat aralığında ev çevresinde bulunduğunu, daha sonrasında Ankara’ya gittiğini ve sürekli olarak hareket halinde olduğunu tespit etti. Şüphelilerden başka bir suçtan aranması olan Kasım K. 28 Temmuz Perşembe günü Ankara’da kaldığı otelde polis tarafından yakalandı. Kasım K.’nin üzerinde ve otel odasında yapılan aramada bir miktar para ve ziynet eşyaları bulundu. Hırsızlık olayını Kasım K., Furkan Ö. ve Sinan T’nin birlikte gerçekleştirdiğini belirleyen polis, diğer şüpheliler Furkan Ö. ve Sinan T.’yi de yapılan çalışmayla yakaladı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.