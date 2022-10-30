Düğünde silahlı saldırıya uğrayan muhtar adayı hayatını kaybetti

Adana’da sokak düğününe katılan 19 Mayıs Mahallesi muhtar adayı, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi Şehit Ahmet Mehmet Oruç Caddesi üzerindeki sokak düğününe katılan 19 Mayıs Mahallesi muhtar adayı Galip Düz ve Muhammed Düz’e silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan Galip ve Muhammed Düz kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın şüphelileri ise araçla olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Galip Düz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Doğan D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Mehmet Emin Ş.’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.