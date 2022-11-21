Düğünde rastgele havaya ateş açtılar

Adana’da bir düğünde rastgele havaya ateş açılması anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Şeyhmurat Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede sokak arasında yapılan bir düğünde önce bir kişi iki silahla havaya kontrolsüz şekilde rastgele ateş açmaya başladı. Bu şahıs bir süre havaya ateş açtıktan sonra bu kez de karşı masada oturan bir kişi havaya ateş açtı. Bu anlar ise anbean görüntülendi.