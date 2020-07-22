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Düğünde maganda kurşunu ile ölüme adli kontrol
ADLİ KOŞUL ŞARTIYLA SERBEST KALDI
Asayiş 22.07.2020, 19:14
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Ordu’nun Perşembe ilçesinde düğünde havaya ateş ederek İsmail Aşık’ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan emekli polis C.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Düğünde havaya ateş ederek İsmail Aşık’ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan emekli polis C.A., Perşembe İlçe Jandarma Karakolu’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde iddiaları reddeden C.A.’nın, "Havaya ateş ettim ama ben vurmadım. Orada benden başka da ateş edenler vardı" dediği öğrenildi.
C.A., Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri düğünde ateşlenen tabanca ve İsmail Aşık’a isabet eden kurşunu kriminal incelemesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.
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