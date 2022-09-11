Düğünde maganda kurşunu ile ölen eşine son görev

Tokat’ta düğünde açılan ateş sonucu hayatını kaybeden kocasının tabutuna omuz veren kadının feryatları yürekleri dağladı.

Tokat’ın Pazar ilçesine bağlı Büyükbağlar köyünde düğünde açılan ateş sonucu Mustafa Koşar (29) hayatını kaybetti. Koşar’ın cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Büyükbağlar köyü Aşağı Mahalle camine getirildi. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Eşinin tabutuna omuz veren Tuba Koşar’ın "Mustafa sen beni çok özleyeceksin, rahat uyu" sözleri yürekleri dağladı. 2 çocuk babası Koşar’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

"Düğünde silah atmayın anonsları dinleyen olmadı"

Köy muhtar Hüseyin Ant, yaşanan olayı değerlendirerek, "Düğünde bir anda kavga çıktı sandık. Ama kavga değilmiş kaza kurşunu gelmiş. Hava atış yapanlar vardı. Biz defalarca ateş edilmemesi için anons yaptırdık. Ama dinleyen olmadı. Bu olay başımıza geldi. Olayın nasıl olduğunu tam göremedik. Biz bu silah atılma olaylarına ’hayır’ diyoruz. Silah atılmasını istemiyoruz. Çocukları ortada kaldı, eşi yakınları üzüntülü. Kazayla vuran kişi de amca çocuğu yakınları" dedi.

Olay; Büyükbağlar köyünde yapılan düğünde yaşandı. Düğünde Mustafa Koşar (29) bir el açılan ateş sonucu karın bölgesinden yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesine sevk edilen Koşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri M.U isimli şahsı tabancası ile birlikte yakaladı. Şahsın ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.